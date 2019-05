La compagnie IndiGo annonce une future commande importante d'Airbus

IL Y A 1 HEURE

VOLOTEA va introduire six nouveaux AIRBUS A319 (acquis en leasing) durant l'été 2019, qui viendront soutenir son plan de croissance. Ainsi, la compagnie exploitera 36 appareils (A319 et 717) durant la saison. Son objectif est de passer à une flotte tout-AIRBUS en 2022. Elle revendique par ailleurs d'être la deuxième compagnie la plus importante en France et en Italie en termes de capacités sur le réseau intérieur.