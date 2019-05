Extension de l'aéroport d'Heathrow : rejet d'une plainte du maire de Londres

La Haute Cour de justice du Royaume-Uni a rejeté mercredi une plainte déposée par le maire de Londres contre l'extension de l'aéroport d'Heathrow, qui fait craindre des nuisances sonores et de la pollution. L'instance judiciaire a déclaré que la décision de construire une troisième piste à cet aéroport de l'ouest londonien avait respecté les formes légales. D'après un porte-parole de l'aéroport, ce jugement "montre encore une fois que le débat sur l'extension de Heathrow a bien eu lieu et a été remporté, non seulement au Parlement mais aussi devant les tribunaux". En juin dernier, le ministre britannique des Transports, Chris Grayling, avait donné le feu vert du gouvernement conservateur à une piste supplémentaire pour cet aéroport, le plus fréquenté d'Europe. Les députés ont approuvé ce choix peu après. Cette décision n'a toutefois pas mis fin aux protestations des riverains et défenseurs de l'environnement. Le 11 mars, une plainte a été déposée par le maire de Londres Sadiq Khan, plusieurs arrondissements de la capitale et l'ONG Greenpeace qui arguaient que M. Grayling avait "ignoré des faits cruciaux". C'est ce recours collectif que la Haute Cour a rejeté mercredi. "Je suis déçue par la décision de la cour", a réagi l'adjointe de Sadiq Khan à l'Environnement et à l'Energie, Shirley Rodrigues. "En défiant la décision d'agrandir Heathrow, Sadiq s'est fait le porte-voix des Londoniens qui s'inquiètent fortement de l'impact dommageable pour la qualité de l'air, la pollution sonore, les réseaux routiers et ferrés et la qualité de la vie dans notre ville." Elle a ajouté que le maire allait décider de la suite à donner en consultation avec les autres plaignants. Greenpeace a souligné que l'avenir des jeunes générations devait prendre le pas sur celui de l'industrie aéronautique. "Chris Grayling a gagné un procès sur la légalité de la troisième piste, mais il a perdu le débat sur la justification morale de cet agrandissement", selon l'ONG. Le débat sur l'opportunité d'accroître l'offre aéroportuaire de Londres, qui compte cinq aéroports, dure depuis des décennies. M. Grayling a répété mercredi que l'agrandissement de Heathrow allait "fournir un soutien massif à l'économie, à un coût zéro pour le contribuable et en respectant nos obligations environnementales".