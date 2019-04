Finnair enregistre une perte au premier trimestre

La compagnie aérienne Finnair a vu ses résultats du premier trimestre plonger dans le négatif à cause d'un rebond des prix du carburant et de l'achat de deux Airbus A350-900, faisant chuter le titre en Bourse. La perte nette s'est élevée à 38,8 millions d'euros, contre un bénéfice net de 13,4 millions un an auparavant. La perte opérationnelle s'est, elle, est ressortie à 17,6 millions (contre un bénéfice de 16,9 millions un an plus tôt). A la Bourse d'Helsinki peu avant 08H30 GMT, l'action décrochait de 5,2% à 7,7 euros, dans un marché en baisse de 0,62%. Selon Finnair, ses résultats ont notamment été plombés par la hausse des prix des carburants, la variation des taux de change et l'achat de deux Airbus. Les résultats du premier trimestre pâtissent aussi d'un effet comparatif défavorable puisque à la même période il y a un an, la compagnie avait enregistré des résultats record, avec un bond de son bénéfice net, souligne la compagnie dans son rapport. Trimestre traditionnellement creux pour Finnair, la période entre janvier et mars 2019 a pourtant vu le nombre de passagers augmenter de 4,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour 2019, le groupe prévoit une hausse du trafic aérien mondial, et une augmentation de sa capacité d'environ 10% au cours de l'année (contre 14,8 % en 2018). La croissance se concentrera sur la région Asie, indique-t-il. En 2018, Finnair avait accusé un repli de sa rentabilité sous l'effet de la concurrence accrue en Asie et en Europe, ses plus gros marchés, et d'un rebond des prix du carburant.