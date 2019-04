Norwegian dépose un préavis de grève pour les 24, 25 et 26 avril à Roissy

L'Union des navigants de l'aviation civile (Unac) de la compagnie aérienne Norwegian a lancé un préavis de grève pour les 24, 25 et 26 avril afin d'alerter sur "les conditions de travail" et "la rémunération", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Selon Anastasia Durand, délégué syndical Unac, cet appel à la grève des personnels navigants concernent 158 personnes sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, d'ou décollent "entre 3 et 6 vols" par jour de la compagnie à bas coût norvégienne, a-t-elle précisé à l'AFP. Pour l'Unac, il est "urgent" de régler une série de problèmes: niveau de rémunération, stabilité des plannings, indemnité repas insuffisantes, visite médicale obligatoire non effectuée". Cette compagnie aérienne a traversé en 2018 de grosses turbulences financières et a annoncé en février un gros coup de frein sur sa stratégie de croissance dans l'espoir de redevenir rentable en 2019.