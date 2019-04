Le Royaume-Uni reprend du Black Hornet

Déployé pour des missions de surveillance et de reconnaissance, le Black Hornet est commercialisé depuis 2013. Le standard 3 affiche un poids de 32 grammes (contre 18 pour le premier modèle), ainsi qu'une autonomie de 25 minutes. Il permet la transmission de vidéos en direct et l'envoi d'images HD à l'opérateur.



FLIR indique avoir déjà vendu plus de 7 000 exemplaires du Black Hornet à travers le monde. Il est également utilisé au sein des forces armées françaises : la STAT (section technique de l'armée de terre) Premier client du nanodrone de Prox Dynamics (racheté en 2016 par FLIR), la British Army accroît sa flotte de Black Hornet, avec la signature récente d'un contrat d'un montant d'1,8 million de dollars. La commande porte sur le dernier standard, le Black Hornet 3, mais le nombre de systèmes n'a pas été dévoilé. Les livraisons vont s'étaler sur les six prochains mois.Déployé pour des missions de surveillance et de reconnaissance, le Black Hornet est commercialisé depuis 2013. Le standard 3 affiche un poids de 32 grammes (contre 18 pour le premier modèle), ainsi qu'une autonomie de 25 minutes. Il permet la transmission de vidéos en direct et l'envoi d'images HD à l'opérateur.FLIR indique avoir déjà vendu plus de 7 000 exemplaires du Black Hornet à travers le monde. Il est également utilisé au sein des forces armées françaises : la STAT (section technique de l'armée de terre) a mené un première évaluation technico-opérationnelle en 2017 en bande sahélo-saharienne et le système serait actuellement opérationnel.