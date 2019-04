La lente agonie de Jet Airways

La fin semble n'avoir jamais été aussi proche pour Jet Airways. La compagnie indienne a cloué vingt-cinq nouveaux avions au sol depuis le début du mois d'avril, incapable de régler leurs loyers. En parallèle, elle a annoncé l'arrêt de tous ses vols internationaux, notamment ceux, couverts par des accords avec Air France-KLM, vers Paris (vers Bombay et Chennai), Amsterdam et Toronto au moins jusqu'au 15 avril.



Selon la presse indienne, elle n'exploitait plus que quatorze appareils le 12 avril (contre plus d'une centaine au début de l'année), ce qui devrait lui interdire tout vol international, la réglementation indienne imposant d'avoir une flotte d'au moins vingt avions pour pouvoir sortir des frontières. La direction générale de l'aviation civile (DGCA)...