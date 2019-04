Disponibilité réduite pour les F/A-18 helvètes

Le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Suisse prend les devants et anticipe une baisse du taux de disponibilité de la flotte de F/A-18 Hornet pour les années à venir. En cause, des difficultés structurelles jusque-là inconnues, apparues au cours du chantier de prolongation de la durée de vie des chasseurs.



Suite aux retards accumulés dans le processus d'acquisition d'une nouvelle flotte d'avion de combat, et après le rejet par référendum du financement du Gripen en 2014, il avait été décidé de prolonger les F/A-18C/D jusqu'à l'horizon 2030, afin d'anticiper d'éventuels nouveaux délais. Le potentiel doit ainsi passer de 5 000 à 6 000 heures de vol.