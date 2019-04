La sonde japonaise Hayabusa2 se prépare à créer un cratère sur un astéroïde

La sonde japonaise Hayabusa2 se préparait jeudi à catapulter un projectile sur l'astéroïde Ryugu dans le but de créer un cratère pour récupérer des poussières du sous-sol de ce lointain corps céleste, a annoncé l'Agence d'exploration spatiale (Jaxa). La sonde, qui est depuis plusieurs mois positionnée en orbite à 20 km de l'astéroïde, a commencé à descendre vers ce petit astre situé à 300 millions de kilomètres de la Terre, a précisé l'Agence à la mi-journée jeudi à Tokyo. Lorsqu'elle sera suffisamment proche du point d'impact choisi, elle libérera un engin chargé d'explosif et se sauvera ensuite à une centaine de kilomètres avant que la détonation ne catapulte un objet en cuivre (un matériau qui n'existe assurément pas sur Ryugu) sur la surface de ce dernier dans le but d'y créer un cratère. Il s'agit d'une des tâches les plus risquées de la longue Mission Hayabusa2 qui a déjà permis de collecter de précieuses informations sur Ryugu, lequel peut aider à comprendre la création de notre système solaire. Hayabusa2 est ensuite censée revenir en deux semaines tout près de Ryugu et même se poser brièvement dans le cratère créé pour effectuer des prélèvements. « Nous sommes impatients de voir ce qui se passera lorsque l'impacteur heurtera l'astéroïde », a déclaré plus tôt cette semaine aux journalistes Takashi Kubota, un des responsables de la mission. Le cratère artificiel pourrait atteindre 10 mètres de diamètre si la surface est sablonneuse, mais il pourrait être plus petit, de 3 mètres seulement, s'il est rocheux, selon les scientifiques de Jaxa. En février, Hayabusa2 avait déjà réussi à se poser sur Ryugu, un contact furtif qui a apparemment permis de collecter des poussières du sol de ce corps interstellaire. Mais cette fois, ce sont des éléments plus en profondeur qu'il s'agit de récupérer. L'aventure Hayabusa2 a débuté le 3 décembre 2014. La sonde est alors partie pour un long périple de 3,2 milliards de kilomètres pour arriver jusqu'à Ryugu qui se trouve à 340 millions de kilomètres de la Terre, car il est impossible d'y aller en ligne droite. Il lui a fallu trois ans et dix mois pour parvenir à destination. En juin 2018, elle s'est finalement stabilisée à 20 kilomètres de Ryugu, astéroïde très ancien en forme de diamant qui date de la formation du système solaire. La sonde avait aussi largué en octobre sur l'astéroïde un petit robot franco-allemand, Mascot, qui avait travaillé plus de 17 heures pour analyser la composition du sol de ce corps rocheux primitif, dans l'espoir de mieux comprendre la formation du système solaire. Le but ultime est de contribuer à enrichir les connaissances de notre environnement spatial « pour mieux appréhender l'apparition de la vie sur Terre », selon la Jaxa. Le retour sur Terre de Hayabusa2 est attendu en 2020 après plusieurs autres tentatives d'atterrissage.