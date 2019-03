Wow Air suspend ses opérations

Wow Air a annoncé la suspension de ses opérations le 28 mars. La low-cost islandaise connaissait de graves difficultés financières depuis plusieurs mois et cherchait un repreneur mais les négociations ont échoué la semaine dernière. N'ayant plus aucune solution en vue, elle a annulé tous ses vols.



C'est ainsi que se dénoue une longue période d'incertitude chez Wow Air. Lancée en 2011 par l'entrepreneur islandais Skúli Mogensen, la compagnie avait grossi rapidement (grâce au rachat d'Iceland Express dès 2012) mais relativement prudemment et s'était spécialisée sur les vols transatlantiques low-cost.



Son modèle était un petit peu particulier, recourant aux codes du low-cost avec l'exploitation d'une flotte de monocouloirs (Airbus en l'occurrence) pour réaliser uniquement des opérations moyen-courrier...