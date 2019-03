Une nouvelle commande de monocouloirs à « 3 chiffres » en vue pour Lufthansa

Cette future commande, à « 3 chiffres », servira à remplacer des Airbus A319 et des Bombardier CRJ selon les déclarations du PDG de Lufthansa. Il précise aussi que les appareils évalués font partie des familles A320neo et 737 MAX, ne citant pas pour l'instant la famille A220 d'Airbus Canada (ex-CSeries) qui répond pourtant parfaitement à ce segment de marché en termes de capacité et qui est déjà utilisée par SWISS (28 exemplaires en flotte).



La compagnie allemande aligne aujourd'hui 183 monocouloirs Airbus dont 18 A320neo (sans compter les appareils opérés par sa filiale Eurowings). Elle attend encore 138 A320neo/A321neo provenant de deux commandes distinctes et livrables d'ici 2024.



Lufthansa n'est pas cliente du 737 MAX de Boeing mais a longtemps été opératrice de la famille 737, ayant d'ailleurs été compagnie de lancement du 737-100 en 1968. Elle a ensuite successivement réceptionné 148 exemplaires du monocouloir de Boeing, notamment des 737-200, puis -300 et -500.



Le Journal de l'Aviation était d'ailleurs présent à bord du tout dernier vol d'un 737 portant les couleurs de Lufthansa, un 737-300, le 31 octobre 2016 (lire l'article :



Concernant les actuels déboires du 737 MAX, Carsten Spohr a d'ailleurs indiqué qu'il n'avait pas perdu confiance envers l'avionneur américain. « Ils ont construit de merveilleux avions au fil des décennies, et je suis sûr qu'ils vont régler le problème actuel » a-t-il déclaré.



Lufthansa avait annoncé d'importantes commandes de gros-porteurs la veille de la présentation de ses résultats annuels il y a deux semaines, s'engageant sur vingt A350 supplémentaires et vingt 787-9 livrables entre 2020 et 2027. Ces derniers seront notamment opérés par SWISS et par Austrian.

Lufthansa va passer une très importante commande de monocouloirs l'année prochaine, selon les informations de l'agence Reuters citant Carsten Spohr.Cette future commande, à «», servira à remplacer des Airbus A319 et des Bombardier CRJ selon les déclarations du PDG de Lufthansa. Il précise aussi que les appareils évalués font partie des familles A320neo et 737 MAX, ne citant pas pour l'instant la famille A220 d'Airbus Canada (ex-CSeries) qui répond pourtant parfaitement à ce segment de marché en termes de capacité et qui est déjà utilisée par SWISS (28 exemplaires en flotte).La compagnie allemande aligne aujourd'hui 183 monocouloirs Airbus dont 18 A320neo (sans compter les appareils opérés par sa filiale Eurowings). Elle attend encore 138 A320neo/A321neo provenant de deux commandes distinctes et livrables d'ici 2024.Lufthansa n'est pas cliente du 737 MAX de Boeing mais a longtemps été opératrice de la famille 737, ayant d'ailleurs été compagnie de lancement du 737-100 en 1968. Elle a ensuite successivement réceptionné 148 exemplaires du monocouloir de Boeing, notamment des 737-200, puis -300 et -500.Le Journal de l'Aviation était d'ailleurs présent à bord du tout dernier vol d'un 737 portant les couleurs de Lufthansa, un 737-300, le 31 octobre 2016 (lire l'article : Lufthansa fait ses adieux à Bobby, son Boeing 737 ).Concernant les actuels déboires du 737 MAX, Carsten Spohr a d'ailleurs indiqué qu'il n'avait pas perdu confiance envers l'avionneur américain. «» a-t-il déclaré.Lufthansa avait annoncé d'importantes commandes de gros-porteurs la veille de la présentation de ses résultats annuels il y a deux semaines, s'engageant sur vingt A350 supplémentaires et vingt 787-9 livrables entre 2020 et 2027. Ces derniers seront notamment opérés par SWISS et par Austrian.