Une future commande d'Airbus à la mesure de la Chine

Le très attendu engagement de la China Aviation Supplies Holding Company (CAS) est finalement tombé à l'occasion de la visite du président chinois Xi Jinping en France et il n'a pas déçu, préfigurant ce qui deviendra sans doute le deuxième plus important contrat enregistré par Airbus après celui du fonds Indigo Partners en novembre 2017. Ce sont ainsi 300 nouveaux appareils, 290 monocouloirs de la famille A320ceo/neo et 10 A350, qui viendront rejoindre les flottes de 13 compagnies aériennes chinoises.



Évidemment, les signatures de la centrale d'achat chinoise lors de ce type de rencontres ont une consonance éminemment politique, sans oublier qu'Airbus reste à ce jour l'un des principaux acteurs pouvant finalement contribuer au rééquilibrage du lourd déficit commercial qui se creuse entre la France et l'Empire du Milieu.



Sur le fond, il ne s'agit finalement que de répondre encore une fois aux besoins colossaux et croissants du transport aérien chinois, comme en témoigne l'ouverture prochaine du gigantesque aéroport Daxing à Pékin. Le marché chinois, rappelons-le, dépassera en taille celui des États-Unis avant le milieu de la prochaine décennie.



Mais la quasi-totalité de la flotte des compagnies chinoises est composée d'appareils produits par Airbus et Boeing, avec il est vrai un léger avantage pour l'avionneur américain. La CAS avait d'ailleurs aussi signé un accord avec Boeing portant sur 300 appareils lors d'une visite du président américain à Pékin en 2017. Et même si le programme 737 MAX traverse aujourd'hui une mauvaise passe, personne ne pourra perdre de vue que les appareils de l'avionneur américain sont assurément l'une des principales solutions d'apaisement pour Donald Trump dans la guerre commerciale qu'il mène contre la Chine depuis des mois.



On l'aura compris, cet accord général (GTA) signé à Paris entre Airbus et la CAS était loin d'être acquis et c'est finalement une belle victoire pour l'avionneur européen.