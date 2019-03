Naissance de Leonardo Hélicoptères Algérie

Leonardo et le ministère algérien de la Défense ont signé le 25 mars l'accord de création d'une co-entreprise, baptisée Leonardo hélicoptères SPA/Algérie. Le ministère possèdera 51% des parts, le reste sera détenu par l'industriel italien. L'usine devrait être opérationnelle à l'horizon 2021, elle sera basée à Aïn Arnat, dans la province de Sétif, à l'est d'Alger.



L'accord industriel pour l'implantation d'un site en Algérie avait été signé en août 2016. L'objectif est de pouvoir étendre l'empreinte de l'hélicoptériste en Afrique du Nord. L'usine sera dédiée à l'assemblage et au soutien d'hélicoptères légers et moyens, en premier lieu pour les unités aériennes algériennes, puis pour des marchés export.



Le ministère évoque des besoins dans le domaine du transport de fret et de passagers, de l'évacuation sanitaires ou encore de la surveillance. Il s'agira également de « contribuer au développement d'activités de haute technologie dans le domaine des matériaux composites, la mécanique de précision, l'électronique et l'optoélectronique ».