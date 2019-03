TAP Air Portugal veut entrer en Bourse malgré ses pertes

La compagnie aérienne TAP Air Portugal a commencé à préparer son éventuelle entrée en Bourse, a annoncé vendredi le groupe, qui a enregistré en 2018 une perte de 118 millions d'euros en raison notamment des coûts liés à des problèmes de ponctualité et à un plan de départs volontaires. TAP "se prépare à faire une entrée en Bourse" avec une part de capital qui se situera "entre 15 et 30%", a déclaré son patron, Antonaldo Neves, lors de la présentation des résultats annuels de la TAP. L'opération se fera "à un moment qui sera déterminé par le marché" et en fonction des besoins de financement du groupe, a-t-il expliqué. TAP est aujourd'hui détenue à 50% par l'Etat portugais, à 45% par le consortium privé Gateway, formé par l'homme d'affaires américain David Neeleman et son associé portugais Humberto Pedrosa, puis à 5% par les salariés du groupe. La semaine dernière, le conglomérat chinois HNA (Hainan Airlines) a cédé sa participation indirecte représentant 9% du capital à la compagnie brésilienne Azul et à un fonds d'investissement, tous les deux contrôlés par M. Neeleman. Après de nombreuses années dans le rouge, TAP était revenue dans le vert en 2017 en affichant un bénéfice de 21,2 millions d'euros. Sur les 118 millions d'euros de perte en 2018, 95 millions sont dus à des facteurs exceptionnels liés à "des mesures essentielles à la transformation du groupe afin d'améliorer sa rentabilité", a indiqué la compagnie dans un communiqué. Les problèmes de ponctualité de la compagnie, qui l'ont obligée à louer des appareils supplémentaires et à indemniser ses passagers, ont coûté 41 millions d'euros. Au total, ses coûts opérationnels ont augmenté de 14,7%. La TAP a par ailleurs dépensé 26,9 millions d'euros dans un plan de départs volontaires et 27,6 millions dans la restructuration d'une filiale brésilienne spécialisée dans l'entretien et la réparation d'avions. La compagnie a également pâti d'une hausse de la facture de carburant, en raison surtout de l'évolution du cours du pétrole. En outre, les résultats du transporteur portugais ont été affectés par "le ralentissement du marché brésilien", qui représente 25% de son activité et dont le chiffre d'affaires a reculé de 16%. En 2018, le chiffre d'affaires du groupe a tout de même enregistré une hausse de 9,1%, à 3,25 milliards d'euros l'année dernière, "soit plus du double de ses principaux concurrents européens, qui ont enregistré une croissance de 4% en moyenne", a relevé la TAP. La compagnie aérienne a transporté un nombre record de 15,8 millions de passagers l'an dernier, en hausse de 10,4%. Cette année, le groupe prévoit de poursuivre sa stratégie de développement, qui passe notamment par l'entrée en service de 37 nouveaux appareils, auxquels s'ajouteront 34 autres d'ici 2025, et le recrutement de 500 nouveaux pilotes et agents de bord, après les 1 200 embauchés en 2018.