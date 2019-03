Nouvelle année record pour MBDA

Avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros pour l'année 2018, MBDA enregistre un nouveau record, en hausse constante depuis 2014 (2,4 milliards d'euros). Le carnet de commandes augmente également de manière progressive depuis 2014, passant ainsi de 12,6 milliards d'euros à 17,4 milliards d'euros. Quant aux prises de commandes, elles sont en légère baisse, mais atteignent cependant les 4 milliards d'euros - contre 4,2 milliards d'euros en 2017. Le missilier européen indique avoir enregistré environ 2,5 milliards d'euros de commandes pour les marchés domestiques, contre 1,5 milliard pour les clients export.



Si les perspectives financières sont au beau fixe, le PDG Antoine Bouvier a cependant émis des réserves concernant une concurrence « qui devient plus rude », ainsi que des « incertitudes » liées aux licences d'exportation. Et si l'hypothèse d'un Brexit « dur » se confirme, le missilier reste confiant sur les capacités de la branche britannique MBDA UK à continuer son activité « sans trop de problèmes particuliers », le risque étant plutôt indirect, et concernant davantage les conséquences économiques sur les investissements de Défense, ce qui sera toutefois du ressort du gouvernement.



Concernant les programmes d'armement, MBDA a notamment enregistré en 2018 le contrat de développement du missile air-air MICA NG pour la France, la modernisation du missile de croisière Taurus pour l'Espagne ou encore le renouvellement du soutien du missile Aster pour la France, l'Italie et le Royaume-Uni. L'année 2018 à l'export a quant à elle été marquée par des commandes importantes pour le Qatar, afin d'équiper ses NH90 et Eurofighter, mais aussi par la vente de Mistral, de MMP et de Taurus.



Parmi les projets futurs, l'implication de la branche britannique au sein de la « team Tempest », qui vise à doter la Grande-Bretagne d'un avion de combat de nouvelle génération, mais aussi des travaux en vue de développer l'armement du futur, qui devrait être intégré au programme franco-allemand. L'amélioration des capacités du SAMP/T et le développement du futur missile de croisière et antinavires franco-britanniques figurent également sur la feuille de route du missilier, qui espère par ailleurs à plus courte échéance - en 2019 - enregistrer des avancées sur le programme MHT, en vue d'équiper le Tigre au standard 3.



Enfin, le missilier européen annonce avoir recruté quelques 1 200 nouveaux employés en 2018 et projette de poursuivre dans cette lignée avec quelques 1 000 embauches sur l'année à venir.