L'Onera se renforce dans la lutte contre le givre

Quelque peu en panne il y a quelques années, la recherche sur le givre a retrouvé depuis une nouvelle vigueur sous l'impulsion de l'Onera et la DGAC. Symbole de ce dynamisme retrouvé, les deux partenaires viennent de poser la première pierre d'un tout nouveau moyen d'essais dédié, le 15 mars au sein du centre Onera de Toulouse, situé dans le complexe scientifique de Rangueil. Il s'agit d'une soufflerie givrante, dont les caractéristiques en feront un outil unique en Europe pour lutter contre ce phénomène, l'un des plus dangereux de l'aviation. Ses débuts opérationnels sont prévus dès le début 2020.



C'est donc sous le patronage de Bruno Sainjon, PDG de l'Onera, et de Patrick Gandil, directeur général de l'aviation civile,...