Bruno Even : « Il faut avoir une vision large de l'innovation, au niveau des produits et des services »

Dans un contexte encore difficile, avec peu de perspectives d'évolutions significatives à court terme, Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters, a profité du salon Heli-Expo, qui s'est tenu début mars à Atlanta, aux Etats-Unis, pour nous livrer sa vision du marché. Il a ainsi affiché sa confiance dans une croissance à long terme, portée par les services, la pertinence de ses programmes et la recherche dans le domaine de la propulsion électrique et de la mobilité urbaine.



Vous signez une bonne année 2018 dans un contexte difficile. Quelles sont vos prévisions pour 2019 et au-delà ?



En 2018, nous avons fait face à un marché qui restait challengeant. Pour 2019-2020, nous ne voyons pas de croissance significative dans...