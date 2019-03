Ryanair rebaptise sa compagnie aérienne polonaise qui devient Buzz

Ryanair a annoncé jeudi rebaptiser sa compagnie aérienne polonaise Ryanair Sun, qui va prendre le nom de Buzz, avec pour objectif d'en faire le premier transporteur du pays. La compagnie à bas coût irlandaise explique dans un communiqué que sa filiale polonaise changera de nom à partir de cet automne. Ryanair est présente en Pologne depuis de nombreuses années mais n'a lancé Ryanair Sun que l'an dernier. Cette toute jeune compagnie a obtenu un certificat de transport aérien en Pologne début 2018 et propose des vols depuis l'été de la même année avec une flotte de 5 avions, passée depuis à 17 appareils. Ryanair Sun était jusqu'à présent une compagnie charter, travaillant avec des tours opérateurs, mais va désormais en plus proposer des vols réguliers de Ryanair. Son siège est à Varsovie et elle dispose de plusieurs bases en Pologne, permettant d'acheminer les Polonais vers les destinations ensoleillées du sud de l'Europe. La nouvelle Buzz aura son propre site internet pour les réservations de vols, indique Ryanair, qui veut porter la flotte de sa filiale à 25 appareils cet été. "Nous prévoyons désormais que Buzz sera la première compagnie aérienne de Pologne", indique Juliusz Komorek, président du conseil de surveillance. La compagnie polonaise sera donc dotée d'une flotte dont la taille sera similaire au transporteur autrichien Laudamotion, une autre filiale de Ryanair. Ce changement de nom de Ryanair Sun illustre la vaste réorganisation en cours dans le groupe, qui a annoncé en février un nouveau découpage en quatre compagnies aériennes distinctes. Outre Buzz et Laudamotion, Ryanair regroupera l'irlandaise Ryanair DAC et la britannique Ryanair UK. Ces filiales auront chacune leur propre directeur général et leur équipe de direction, Ryanair n'ayant pas caché vouloir imiter la structure du groupe aérien IAG, qui abrite plusieurs grandes compagnies comme British Airways et Iberia. L'emblématique directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a pour l'occasion prolongé son mandat pour cinq années de plus. Il occupera désormais le poste de directeur général du groupe Ryanair et abandonne son poste de patron de Ryanair DAC, qui regroupe l'essentiel des activités de la société. La réorganisation fait suite à une période de tensions entre le groupe et ses salariés, pilotes et personnels de cabine. Après une série de grèves sur les conditions de travail l'an dernier, la compagnie a noué des accords sociaux dans les principaux pays où elle est présente.