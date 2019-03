Les aéroports français toujours en croissance mais face à de grands défis pour 2019

L'année 2019 s'annonce sportive pour les aéroports français. Brexit et Grand débat national viennent menacer l'activité alors que les Assises du transport aérien se sont soldées par des conclusions plutôt timides. Pourtant, la tendance est bonne. En 2018, la France a pour la première fois accueilli plus de 200 millions de passagers (un nombre en croissance de 4,8%), avec une stabilité du nombre de mouvements. Une croissance toujours emmenée par le low-cost et l'international et toujours inférieure à celle des aéroports de l'Union européenne (qui a atteint 5,4%).



L'Union des aéroports français (UAF) rappelle que la croissance du groupe ADP a atteint 3,8%. Les autres aéroports métropolitains ont connu un fort dynamisme (+6%) qui ne se dément pas depuis...