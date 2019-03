Lufthansa enregistre une bonne année, grevée par Eurowings

« 2018 a été une nouvelle année de succès du point de vue financier », a annoncé Carsten Spohr, le président du groupe, avant de préciser : « nous avons réalisé le deuxième meilleur résultat de l'histoire du groupe. » Lufthansa ne cesse en effet d'augmenter son chiffre d'affaires. Et si ses résultats opérationnels et nets accusent une baisse, elle est principalement attribuable à Eurowings, qui a encore dû supporter les coûts d'intégration d'Air Berlin et évolue sur un marché saturé.



Le résultat opérationnel a en effet atteint 2,8 milliards d'euros, malgré une augmentation de 850 millions d'euros de la facture pétrolière et une explosion (+70%) des coûts engendrés par les retards et annulations - notamment due au dysfonctionnement...