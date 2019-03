Un Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines s'écrase au décollage d'Addis-Abeba

L'appareil, immatriculé ET-AVJ, effectuait le vol entre Addis-Abeba et Nairobi au Kenya. Selon le communiqué officiel de la compagnie, le vol ET302 a décollé à 8h38 min de l'aéroport d'Addis-Abeba et le contact radio a été perdu 8h44. A bord se trouvaient 149 passagers et huit membres d'équipage. L'épave de l'avion a été retrouvée aux environs de Bishoftu, à une soixantaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba, sans survivant.



Un Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé quelques minutes après son décollage de l'aéroport international d'Addis Abeba dans la matinée du dimanche 10 mars 2019.L'appareil, immatriculé ET-AVJ, effectuait le vol entre Addis-Abeba et Nairobi au Kenya. Selon le communiqué officiel de la compagnie, le vol ET302 a décollé à 8h38 min de l'aéroport d'Addis-Abeba et le contact radio a été perdu 8h44. A bord se trouvaient 149 passagers et huit membres d'équipage. L'épave de l'avion a été retrouvée aux environs de Bishoftu, à une soixantaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba, sans survivant.L'avion avait été mis en service le 15 novembre 2018. Il s'agit du deuxième accident impliquant un 737 MAX 8. En octobre 2018, la compagnie indonésienne Lion Air avait perdu un 737 MAX 8 qui s'était écrasé dans la mer de Java quelques minutes seulement après son décollage de Jakarta, faisant 189 morts.Le dernier accident mortel d'Ethiopian Airlines remonte à il y a 9 ans. Le 25 janvier 2010, un Boeing 737-800 (ET-ANB) s'est abimé en Méditerranée au large de Nehmé peu de temps après avoir décollé de l'aéroport international de Beyrouth, faisant 90 morts. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a indiqué dans un tweet "vouloir exprimer ses profondes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches bien-aimés sur le vol régulier d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi, au Kenya, ce matin". "Nous sommes attristés par les nouvelles indiquant qu'un avion de ligne d'Ethiopian Airlines s'est écrasé six minutes après le décollage en direction de Nairobi. Mes prières vont à toutes les familles et aux proches de ceux qui étaient à bord", a pour sa part twitté le président kényan Uhuru Kenyatta. Le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki a également envoyé un message de condoléances. "Profondément attristée" La compagnie Boeing s'est déclarée "profondément attristée d'apprendre la disparition des passagers et de l'équipage du vol Ethiopian Airline 302", dans un communiqué précisant qu'une équipe technique était mise à disposition pour aider l'enquête. De son côté, Ethiopian Airlines a ouvert un centre d'information des passagers et un numéro de téléphone pour les proches des personnes susceptibles d'avoir été à bord de l'avion. Sur son compte Twitter, les couleurs vives de la compagnie ont été remplacées par du noir et blanc. La compagnie Ethiopian Airlines, détenue à 100% par l'Etat éthiopien, a connu une très forte expansion ces dernières années. Sa flotte compte plus de 100 appareils, ce qui en fait la plus importante sur le continent africain.