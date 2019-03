Eurowings débarque aussi à Francfort

Il est loin le temps où Lufthansa jurait qu'elle serait la seule à assurer la desserte de ses hubs de Munich et Francfort et qu'Eurowings était vouée à reprendre le reste du réseau européen. Lufthansa a annoncé le 6 mars que sa filiale low-cost allait non seulement se renforcer à Munich mais également proposer des vols long-courrier au départ de Francfort à partir de la saison été 2019-2020.



Les premières opérations seront à destination de La Barbade et Maurice dès octobre puis Windhoek, en Namibie. D'autres lignes sont à l'étude.



Par ailleurs, la présence d'Eurowings à Munich va se renforcer, notamment grâce à l'introduction d'une desserte quotidienne de Bangkok par la low-cost, aux côtés des vols opérés par Lufthansa. Des renforcements de fréquences et d'autres destinations sont étudiées.



Lufthansa a en effet considéré qu'elle se coupait d'une partie de la clientèle loisir en ne proposant pas cette offre différenciée au départ de ses hubs. Une perte d'autant plus regrettable que la demande va croissant pour ce type de services. Deux tests ont par ailleurs été conduits, en plaçant des vols long-courrier d'Edelweiss à Zurich et d'Eurowings à Munich ; tous deux se sont avérés concluants.



Sept Airbus A330-200 et -300 seront utilisés pour les opérations long-courrier à Francfort et Munich, en partie exploités par Sun Express Deutschland.



La philosophie régissant les relations entre Lufthansa et sa filiale a donc évolué et la séparation entre les deux entités va être moins marquée. Lufthansa va en effet soutenir le marketing et les ventes de sa filiale pour les nouvelles destinations long-courrier.