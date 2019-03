Safran : Le Maire va étudier les difficultés d'implantation d'usines en France

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré mardi qu'il allait "regarder point par point les difficultés" que rencontrerait le groupe aéronautique Safran pour implanter deux usines en France. M. Le Maire a indiqué qu'il s'était entretenu au téléphone avec le patron de Safran Philippe Petitcolin pour voir ce qui "peut être amélioré" pour que le groupe puisse implanter deux projets d'usines "en France et pas ailleurs". Lors de la présentation des résultats financiers annuels de Safran le 27 février, M. Petitcolin avait exprimé les difficultés qu'il rencontrait pour ouvrir des usines en France. "Ce n'est pas facile d'ouvrir une usine en France, il faut vraiment en avoir envie. La solution de facilité serait d'investir à l'étranger, où on me proposerait des aides et où je serais accueilli à bras ouverts. J'éprouve beaucoup plus de difficultés à investir en France (...). Rien n'est fait pour aider l'industriel à investir en France. Et je ne peux pas vous confirmer qu'on y arrivera", avait-il déclaré. "Je vais regarder point par point les difficultés auxquelles le président de Safran se heurte pour les résoudre point par point car je souhaite que ces deux usines soient installées en France", a dit le ministre, interrogé lors d'un point de presse à l'issue d'une réunion du Conseil national de l'industrie. "Nous devons lever les obstacles à l'installation de ces usines", a-t-il souligné. "Je souhaite faire tout le nécessaire (...) pour que la première usine, celle qui doit s'installer d'ici quelques mois, puisse ouvrir en France et pas ailleurs", a dit le ministre, qui espère "dans les prochaines semaines" pouvoir "préciser quelles sont (les) intentions" de Safran "au moins sur l'un des deux projets, celui qui est le plus avancé".