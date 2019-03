Le premier MC-21 de série aura une motorisation russe et participera aux essais en vol

IL Y A 1 HEURE

La COMMISSION EUROPEENNE et le Qatar ont paraphé leur nouvel accord sur le transport aérien. S'il va au-delà de la question des droits de trafic pour s'intéresser à des questions sociales et environnementales, il prévoit une ouverture progressive du marché sur cinq ans pour les Etats qui n'ont pas encore libéralisé les liaisons directes avec le Qatar (Belgique, Allemagne, France, Italie et Pays-Bas), des dispositions en matière de concurrence loyale et de transparence.