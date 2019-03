La Suisse organise les essais d'évaluation pour son futur chasseur

Le processus de remplacement des F-5 Tiger et des F/A-18 Hornet de l'aviation de chasse helvète bat son plein. Suite au lancement de l'appel d'offres en juillet 2018, l'agence d'acquisition d'armement armasuisse a réceptionné le 25 janvier dernier les offres de cinq industriels : Airbus, Boeing, Dassault Aviation, Lockheed Martin et Saab. Le contrat est estimé à 6,5 milliards d'euros et prévoit la livraison de 30 à 40 appareils entre 2025 et 2030.



Prochaine étape : l'évaluation des aéronefs proposés, sur simulateur, au sol et en vol. Si l'évaluation sur simulateur se tiendra « chez les candidats », les essais au sol et en vol seront effectués directement en Suisse, sur la base aérienne de Payerne, au sud-ouest de Berne, entre le mois d'avril et le mois de juin prochain. Ils comprendront un total de huit missions « avec un ou deux avions », « sur quatre journées de vol », ainsi qu'un vol de nuit. « Ces essais permettront de vérifier les capacités de avions et les données fournies dans les offres soumises », précise le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports(DDPS).



Le calendrier des évaluations a également été publié par le DDPS. C'est l'Eurofighter d'Airbus qui ouvrira le bal en avril, suivi du F/A-18 Super Hornet de Boeing fin avril-début mai. Dassault Aviation présentera le Rafale entre la mi-mai et la fin du mois. Le F-35A de Lockheed Martin volera les deux premières semaines de juin, suivi immédiatement après du Gripen E de Saab.



Une synthèse des données collectées sera ensuite réalisée, un second appel d'offres est prévu en 2020, le choix final devrait être fait en 2022.