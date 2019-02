Air France-KLM va augmenter ses investissements en 2019, notamment pour la flotte d'Air France

Si les résultats d'Air France-KLM sont bons, le groupe ne lâche pas la bride pour autant et veut garder une grande maîtrise de ses charges. Malgré tout, l'heure est à l'investissement, aussi bien dans la flotte que dans les cabines ou la maintenance. Ainsi, il a annoncé le 20 février que les investissements allaient augmenter pour atteindre 3,2 milliards d'euros en 2019.



Quelque 40% de ces investissements seront consentis pour moderniser la flotte. Ainsi, le groupe devrait réceptionner six Boeing 787-9 et trois A350 pour la flotte long-courrier, ainsi que quatre 737 supplémentaires. La croissance de la flotte de Transavia doit être accélérée, un développement qui se veut « agressif », basé sur les excellents résultats de la low-cost ...