Premiers tirs d'expérimentation pour le Meteor sur Rafale

L'armée de l'air et la Marine nationale ont débuté la campagne d'expérimentations du Meteor sur Rafale. Les deux premiers tirs ont eu lieu le 13 février, un de jour, l'autre de nuit, sur le site du Levant de la DGA Essais de missiles. Les missiles air-air de MBDA ont été tirés depuis des Rafale Air et Marine, pilotés respectivement par des personnels du Centre d'expertise aérienne militaire (CEAM) et du Centre d'expérimentations pratiques de l'aéronautique navale (CEPA/10S).



Le tout premier tir de Meteor par un Rafale avait eu lieu en octobre 2012. La campagne d'essais d'intégration s'est tenue entre 2015 et 2017, afin de pouvoir qualifier le missile au même moment que le standard F3-R du Rafale. Le Meteor est issu d'une coopération entre l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède. Il dispose d'un statoréacteur et d'un autodirecteur électromagnétique actif et affiche une portée de « plusieurs dizaines de kilomètres ». Outre le Rafale, il devrait équiper l'Eurofighter, le Gripen ou encore les F-35 britanniques.



Les premières commandes françaises ont été passées en 2010, pour 200 exemplaires. Le Projet de loi de finances 2019 prévoit la commande de 60 missiles et la livraison de 31 exemplaires.