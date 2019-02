Etihad veut annuler 42 Airbus A350

Les difficultés d'Etihad continuent et la compagnie restructure son carnet de commandes. Après avoir annulé dix A321neo à la fin de l'année dernière, la compagnie d'Abou Dhabi est en discussion avec Airbus pour annuler une partie de sa commande d'A350. L'avionneur européen a confirmé le 14 février que sa cliente ne souhaitait plus prendre livraison que de vingt A350-1000, envisageant donc de renoncer à 42 appareils.



Le carnet de commandes mis à jour au mois de janvier indique en effet que la compagnie attendait 40 A350-900 et 22 A350-100. La totalité des A350-900 et deux -1000 seraient donc annulés.



Selon les informations de Reuters, Etihad serait également en négociation avec Boeing, auprès de qui elle a des engagements sur 25 777X et 43 787.



Cette annonce sur le programme A350 intervient alors qu'Emirates vient d'acquérir une trentaine d'A350 (et une quarantaine d'A330neo) auprès d'Airbus, parallèlement à l'annulation de 39 A380 qui a contraint l'avionneur à décider de l'arrêt de la production en 2021. Amedeo a d'ailleurs profité de l'occasion pour annuler à son tour sa commande de vingt A380 - dont la pérennité était déjà remise en question.