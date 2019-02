Air Premia s'élancera avec des Boeing 787-9

Après avoir évalué la possibilité d'acquérir des A330neo et des 787-9, Air Premia a arrêté son choix. La start-up sud-coréenne a décidé de lancer ses opérations avec une flotte uniquement composée de Boeing 787-9 à partir de septembre 2020. Ils seront acquis en leasing, la compagnie ayant annoncé le 1er février la signature de lettres d'intention avec plusieurs lessors.



Les trois premiers 787-9 devraient être livrés en 2020, les deux autres devant les rejoindre l'année suivante. Mais Air Premia prévoit déjà d'acquérir d'autres appareils et de les intégrer à un rythme de deux par an afin d'atteindre une flotte de dix 787-9 au bout de cinq ans d'opérations.



Basée à Incheon, elle desservira initialement des destinations asiatiques : ...