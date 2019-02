TAP Portugal transporte un nombre record de passagers en 2018

La compagnie aérienne portugaise TAP a transporté 15,8 millions de passagers en 2018, soit une hausse de 10,4% par rapport à l'année dernière, ce qui constitue un nouveau record, a annoncé jeudi le transporteur portugais. Les liaisons européennes, "qui ont transporté 932.000 passagers de plus qu'en 2017, sont celles qui ont le plus contribué à cette hausse", a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. Au Portugal, les vols domestiques entre Lisbonne, Porto et Faro "ont franchi pour la première fois la barre du million de passagers", précise le transporteur. Le nombre de passagers a également augmenté vers l'Afrique (+11,2%), le marché nord-américain (+9,6%) et ses dix destinations au Brésil (+7,8%) avec un total de 1,7 million de voyageurs. Pour l'année 2018, Miguel Frasquilho, président du conseil d'administration de TAP a déjà indiqué que la compagnie nationale portugaise prévoyait une dégradation de ses résultats en raison de problèmes de ponctualité qui lui ont coûté "des dizaines de millions d'euros" d'indemnisations. "Mais en 2019, nous reviendrons à une tendance positive", avait-il toutefois précisé à la mi-janvier lors d'une conférence. Le groupe TAP, qui doit annoncer ses résultats annuels en avril prochain, était sorti du rouge en 2017 en dégageant un bénéfice de plus de 21 millions d'euros, contre des pertes de 27,7 millions d'euros l'année précédente. Le transporteur, qui va recruter 500 pilotes et 1.000 agents de bord entre 2018 et 2019 pour faire face à la croissance du trafic, prévoit l'entrée en service de 71 nouveaux appareils d'ici 2025, dont 37 cette année. TAP, ancienne compagnie étatique, a surmonté la crise qui a emporté de nombreuses compagnies nationales en Europe par une privatisation partielle, qui lui a apporté l'argent frais dont elle avait besoin pour se moderniser. Le capital de TAP est aujourd'hui détenu à 50% par l'Etat portugais, à 45% par le consortium Gateway - formé par l'homme d'affaires américain David Neeleman, fondateur de la compagnie Jet Blue, son associé portugais Humberto Pedrosa, et le conglomérat chinois HNA - et à 5% par les salariés du groupe.