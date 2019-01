Mitsubishi Aircraft Corporation riposte à Bombardier

Mitsubishi Aircraft Corporation contre-attaque. L'avionneur japonais a déposé une plainte à l'encontre de Bombardier le 28 janvier, l'accusant de comportement anti-compétitif avec l'intention d'entraver le développement et la certification du MRJ. Elle fait suite à une plainte de Bombardier datant du mois d'octobre pour vol de propriété intellectuelle.



Mitsubishi Aircraft Corporation aura mis trois mois à monter son dossier. Celui-ci doit démontrer que l'avionneur, ses partenaires américains et certains employés ont subi des pressions de la part de Bombardier depuis la fin de l'année 2015. Il estime que l'avionneur canadien aurait déposé sa plainte (qui vise également AeroTEC et d'anciens employés) après l'échec de ces tentatives.



Bombardier avance quant à lui que Mitsubishi Aircraft Corporation aurait dévoyé certains de ses employés et obtenu d'eux des informations sur le processus de certification des CSeries.



Mitsubishi Aircraft Corporation rejette l'accusation de détournement, la jugeant dépourvue de bien-fondé, et estime que toutes les actions de Bombardier ont pour but de protéger le programme CRJ de la concurrence pour maintenir le duopole actuel (formé avec Embraer). Il souligne également qu'elles risquent de remettre en question la mobilité des ingénieurs dans le secteur.