Deux intelligences artificielles, de nombreuses applications

Lors de la rencontre organisée fin 2018 par l'Association des Journalistes Professionnels de l'Aéronautique et de l'Espace (AJPAE) autour de la thématique de l'intelligence artificielle (IA), Virginie Wiels, directrice du département traitement de l'information et systèmes de l'Onera et Marko Erman, directeur technique de Thales, ont présenté les deux formes d'IA ainsi que les nombreuses avancées qu'elles offrent dans les domaines de l'aéronautique, de la défense et du spatial.



En des termes didactiques, Virginie Wiels ouvre la discussion : « pour faire simple, nous disons souvent que l'IA est le fait de programmer des ordinateurs pour assurer des fonctions qui n'étaient jusque-là réalisées que par le cerveau humain. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est aussi ancien ...