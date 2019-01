L'avion russe MC-21 sera achevé malgré les sanctions américaines (gouvernement)

La Russie va bien réaliser son futur avion moyen-courrier MC-21 mais en remplaçant des composants américains par des russes en raison des sanctions imposées par Washington, a indiqué jeudi l'avionneur UAC.



Ce changement du programme est une illustration des difficultés posées par les sanctions à l'aviation civile russe.



"Dans le cadre du programme général de substitution aux importations, les composants nécessaires pour fabriquer l'aile composite du MC-21 seront remplacés par des composants nationaux", a indiqué le président du groupe aéronautique United Aircraft Corporation (UAC), Iouri Sliousar, dans un communiqué transmis à l'AFP.



Les composants, développés depuis 2014, sont "en cours d'essai" et se trouvent actuellement "à l'étape du passage à la production de masse", a-t-il indiqué, sans préciser de date.



Le quotidien Kommersant, citant des sources haut placées dans le secteur et le gouvernement, a affirmé jeudi que les sanctions américaines pourraient mettre en péril le projet du moyen-courrier russe.



Les sanctions visant depuis septembre des entreprises russes participant à ce projet, dont Aerocomposite, auraient provoqué l'arrêt de la livraison de certaines pièces américaines et japonaises destinées aux ailes de l'avion.



Selon Kommersant, le remplacement de ces pièces par des pièces russes pourrait retarder de plusieurs années le lancement de l'avion.



"Selon le contrat, les premières livraisons à la compagnie aérienne Aeroflot devraient démarrer en 2020", a indiqué UAC, indiquant avoir "entamé une procédure d'appel" contre l'inclusion d'Aerocomposite dans la liste des sanctions américaines.



"Il n'y a pas d'obstacle à la mise en oeuvre du projet MC-21. Les sanctions n'empêcheront pas notre secteur de l'aviation d'achever la création d'un avion de ligne", a assuré le cabinet du vice-Premier ministre chargé de la Défense, Iouri Borissov, cité par les agences russes.



"Le problème est exagéré. Il existe des fournisseurs étrangers de composites fiables et des possibilités de développement de la coopération internationale dans ce domaine demeurent. La Russie a également son propre développement, de sorte que l'industrie aéronautique russe ne restera pas sans les matériaux nécessaires", a pour sa part réagi la holding Rostec, qui chapeaute UAC.



Le MC-21, qui a effectué son premier vol d'essai en mai 2017, doit constituer un nouveau symbole de renaissance de l'industrie aéronautique russe après le chaos des années 1990. Il ambitionne de concurrencer les "best-sellers" de l'avionneur européen Airbus et de l'américain Boeing, respectivement l'A320 et le 737.



En 2011, le pays a mis en service l'appareil de transport régional Superjet 100, premier avion civil conçu par la Russie post-soviétique.



Mais cet avion assemblé avec de nombreuses pièces occidentales, source de fierté à l'époque de son lancement, serait également affecté par les sanctions américaines.



Début janvier, les médias israéliens avaient rapporté que les Etats-Unis auraient bloqué la vente de ces appareils à l'Iran, un contrat clé pour ce projet qui a connu un succès très limité hors de Russie jusqu'à présent. Le Superjet contient plus de 10% de composants américains et est donc soumis au feu vert du Congrès américain.



Le fabricant du Superjet, Soukhoï (qui fait également partie d'UAC), a assuré n'avoir pas encore reçu de réponse de la part des Etats-Unis, tout en indiquant "travailler à la réduction du nombre de composants d'origine étrangère".