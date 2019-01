Perte de signal pour un Mirage 2000D

On sait pour l'instant peu de choses sur l'accident de Mirage 2000D qui a eu lieu de 9 janvier dans l'Est de la France. L'avion, issu de la 3ème escadre de chasse de la BA 133 de Nancy-Ochey, effectuait un vol d'entraînement à basse altitude, lorsque le contact radio/radar a été perdu. Le plan SATER (sauvetage aéroterrestre) a été déclenché par la préfecture du Doubs en fin de matinée. La gendarmerie du Jura annonçait en début d'après-midi que l'avion avait disparu « alors qu'il survolait le massif jurassien entre Mouthe/Mignovillard et la frontière suisse ».



Aucune information n'a encore filtré, ni sur l'avion ni sur l'équipage. A l'heure actuelle, il y a « beaucoup de flou sur cette affaire, qu'on essayera de dissiper au plus vite », indique ce soir le porte-parole de l'armée de l'air. « Peu de choses sont consolidées », a-t-il poursuivi. Ce qui a été confirmé, en revanche, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas eu de contact avec les balises de détresse. Celles du siège éjectable se déclenchent automatiquement lors de sa mise en oeuvre et celles qui équipent les équipages le sont manuellement.



Le BEA-E (Bureau enquête accidents pour la sécurité aéronautique d'État) devrait arriver rapidement sur place, sans doute dès ce soir ou demain, afin de participer à l'investigation qui ne manquera pas d'être lancée. Trois types d'enquêtes sont habituellement menées : celle du BEA pour déterminer les causes techniques de l'accident, une enquête interne à l'armée de l'air et une enquête judiciaire.