Airbus annonce 800 livraisons et 747 commandes nettes en 2018

Airbus a publié ses chiffres de commandes et livraisons pour l'année 2018. Comme annoncé la veille, l'avionneur a une nouvelle fois battu son précédent record de livraisons en franchissant la barre des 800 avions distribués auprès de 93 clients. C'est 11% de plus que le précédent record des 718 appareils de 2017.



Airbus aura donc livré 626 monocouloirs de la famille A320 (68 de plus qu'en 2017) dont 386 monocouloirs remotorisés (205 de plus qu'en 2017), 46 A330 (67 en 2017) et 3 A330neo (les premiers), 93 A350 (15 de plus qu'en 2017), 12 A380 (15 en 2017) ainsi que 20 A220.



Si l'on exclut l'apport du programme hérité de Bombardier en juillet dernier, Airbus aura donc livré 62 appareils de plus que l'année précédente, confirmant bien les montées en cadences de ses programmes A320 et A350. La famille de monocouloirs est bien en route pour atteindre la cadence des 60 appareils produits par mois à la mi-2019 et le programme A350 XWB a désormais atteint sa vitesse de croisière de 10 appareils par mois.



Du côté des commandes, le résultat est plus contrasté avec 747 appareils en commandes nettes enregistrés sur l'année (831 en prenant en compte les annulations), un réel recul par rapport aux 1109 appareils enregistrés un an plus tôt (1 229 appareils en commandes brutes).



Le book to bill (ratio commandes nettes/livraisons) est donc inférieur à 1, surtout en excluant l'apport de l'A220 (612 appareils en commandes nettes pour 780 livraisons). Le backlog d'Airbus atteint désormais les 7577 appareils restant à produire (7265 un an plus tôt), avec cette fois une importante contribution du programme A220 (480 appareils).



L'Américain Boeing, éternel concurrent d'Airbus avait quant à lui annoncé la veille avoir livré 806 avions et enregistré 893 appareils en commandes fermes pour l'année 2018.



Les livraisons des trois derniers mois menées à une intensité record



Si Airbus a fini l'année en beauté sur le plan des livraisons, il faut aussi rappeler que l'avionneur ne totalisait que 503 avions livrés à la fin septembre (dont 8 appareils de la famille A220).



L'avionneur a donc réalisé un nouveau trimestre de tous les records avec pas moins de 297 avions commerciaux livrés en trois mois, c'est à dire bien au-delà des cadences de production de ses différentes FAL.



Rien que pour le mois de décembre, l'avionneur a ainsi livré 127 appareils : 8 A220, 93 A320, 12 A330, 12 A350 et 2 A380.