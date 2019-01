Vinci investira un milliard d'euros pour doubler la capacité aéroportuaire de Lisbonne

Le groupe français Vinci va investir plus d'un milliard d'euros au cours des dix prochaines années pour doubler la capacité aéroportuaire de Lisbonne, à 50 millions de passagers, a annoncé mardi le président de Vinci Airports, Nicolas Notebaert. Négocié depuis plusieurs mois entre Vinci et le gouvernement portugais, cet investissement doit mettre fin à la saturation actuelle de l'aéroport de la capitale portugaise. Dans le détail, le gestionnaire des dix aéroports portugais ANA, devenu une filiale de Vinci après sa privatisation en 2013 pour 3,08 milliards d'euros, investira 650 millions d'euros dans l'agrandissement de l'actuel aéroport, situé dans le nord de la ville. Il investira en outre 500 millions dans la construction d'un aéroport complémentaire qui doit voir le jour en 2022 dans la commune de Montijo, sur le site occupé actuellement par une base militaire aérienne sur la rive sud de l'embouchure du Tage. Avec 150 millions d'euros prévus pour compenser l'Armée de l'air portugaise et améliorer les accès routiers aux deux infrastructures, le coût total des deux projets "absolument nécessaires" s'élèvera à "1,3 milliard" d'euros, a précisé M. Notebaert en marge de la signature de cet accord sur la base militaire. Le projet d'un aéroport complémentaire à Montijo doit encore obtenir le feu vert de l'agence portugaise pour la protection de l'environnement. Cette zone de l'estuaire du Tage, où Vinci a déjà bâti en 1998 le pont Vasco da Gama, est particulièrement sensible car il s'agit d'un point de passage d'oiseaux migrateurs. "La signature de l'accord est précipitée et constitue une pression inacceptable visant à établir un fait accompli", a protesté l'association de défense de l'environnement Zero, qui s'inquiète également de l'impact de l'agrandissement de l'aéroport actuel en matière de pollution sonore. Le trafic aérien à l'aéroport de Lisbonne a atteint en 2017 un nouveau record historique, à 26,7 millions de passagers, en hausse de 18,8% par rapport à l'année précédente. Sur les neuf premiers mois de 2018, le trafic a encore progressé de 10,3% à 22,2 millions de passagers. ANA estime que les contraintes liées à la saturation de l'actuel aéroport de Lisbonne privent la capitale portugaise d'environ 1,8 million de passagers supplémentaires par an, bridant ainsi une filière touristique en plein essor. Pour Vinci Airports, l'annonce de cet investissement fait suite à celle d'un accord qui lui permettra de devenir l'actionnaire majoritaire de l'aéroport londonien de Gatwick, appelé à devenir le "premier aéroport du réseau" de l'entreprise grâce à cette transaction négociée fin décembre pour 3,22 milliards d'euros. Une fois cette opération bouclée, Vinci Airports exploitera 46 aéroports dans 12 pays, accueillant plus de 228 millions de passagers par an. Au-delà de son activité de bâtiment et de travaux publics, le groupe Vinci cherche à développer les concessions autoroutières et aéroportuaires, très lucratives. Ces concessions représentent quelque 17% de son chiffre d'affaires total, qui a atteint 40,25 milliards d'euros en 2017.