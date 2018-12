Les compartiments « taille XL » arrivent sur les monocouloirs Airbus

Un premier monocouloir Airbus est équipé des nouveaux compartiments à bagages de grandes dimensions (XL Bins). L'appareil, un A321neo assemblé à Hambourg-Finkenwerder, s'est en effet vu installer fin octobre des nouveaux compartiments et plafonniers produits par l'équipementier autrichien FACC.



Comme pour l'A330neo vis-à-vis de l'A330, les nouveaux compartiments XL de la famille A320 offrent approximativement 40% de volume supplémentaire par rapport à ceux précédemment installés. Ils font d'ailleurs partie intégrante de la nouvelle cabine Airspace d'Airbus qui sera généralisée à l'ensemble des appareils de la famille A320 produits à partir de 2020.



Airbus a précisé que l'installation des nouveaux compartiments à bagages nécessite quelques renforts structuraux localisés ainsi que des modifications au niveau des câblages électriques et des circuits de conditionnement d'air de la cabine.



Le premier A321neo ainsi équipé va désormais effectuer des tests en vol en janvier avant sa livraison. Par ailleurs, un premier appareil retrofité sera également remis en service à la même période, Airbus offrant désormais la possibilité de remplacer ses anciens compartiments avec les XL Bins.



Cette offre de modification permet notamment à un opérateur d'harmoniser les cabines de ses appareils de la famille A320 même si ils proviennent de générations différentes.



Le premier client désigné est American Airlines, qui avait choisi Services by Airbus il y a un an pour moderniser les cabines de 202 de ses A321ceo avec les nouveaux compartiments.