E-Jets : Embraer transforme ses essais de Farnborough

L'avionneur brésilien Embraer a multiplié les finalisations d'accords annoncés durant la dernière édition du salon aéronautique de Farnborough au cours de ces derniers jours.



Le plus important concerne Republic Airways qui vient de signer une commande ferme portant sur 100 E175. Cet accord, valorisé à 4,69 milliards de dollars prix catalogue, avait été annoncé via une lettre d'intention le 17 juillet dernier. Les premiers appareils sont livrables à partir de 2020.



Rappelons que ce contrat comprend aussi des options pour 100 autres exemplaires, transformables en E175-E2. La compagnie américaine est déjà le plus important opérateur de la famille E-Jets au monde avec 190 Embraer 170/175 en flotte, des appareils volant notamment en franchise sous les couleurs d'American Eagle, Delta Connection et United Express.



Embraer a également vu la finalisation du contrat d'Azul portant sur l'acquisition de 21 E195-E2 pas plus tard qu'hier. Les appareils ont une valeur estimée à 1,4 milliard de dollars et viennent s'ajouter à un précédent accord pour trente exemplaires. La compagnie brésilienne en sera l'opératrice de lancement l'année prochaine avec une première livraison devant intervenir au cours de l'été 2019.



De même, le loueur danois Nordic Aviation Capital (NAC) a confirmé ces trois nouveaux E190 début décembre pour un montant évalué à 156 millions de dollars au prix catalogue. Le portefeuille de NAC comprenait déjà 155 E-Jets.



Un peu plus tôt déjà au cours du semestre, La compagnie suisse Helvetic Airways avait transformé sa lettre d'intention portant sur 24 E190-2 en contrat d'achat (12 appareils fermes et 12 en droits d'achat) début octobre, suivie par la compagnie espagnole Binter qui s'était engagée sur trois E195-E2 fermes et deux exemplaires en option, un contrat pouvant atteindre 342 millions de dollars au prix catalogue de l'avionneur brésilien. Binter sera la compagnie de lancement de l'E195-E2 en Europe avec un premier appareil livrable au second semestre 2019.



Ne manquent finalement plus à l'appel que les 10 E195-E2 (avec des droits d'achat pour dix exemplaires supplémentaires) commandés par Wataniya Airways. La compagnie koweïtienne, qui devait lancer la famille E2 au Moyen-Orient, vient en effet de voir son certificat de transporteur révoqué par les autorités compétentes.