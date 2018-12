Une erreur humaine dans l'accident du Tigre allemand

C'est une erreur humaine qui serait à l'origine de l'accident de Tigre allemand qui avait coûté la vie aux deux personnels de la Bundeswehr en juillet 2017 au nord de Gao, au Mali. Selon les éléments du rapport qui a été transmis par le bureau d'enquête et d'analyse du ministère allemand de la Défense (General Flugsicherheit) au Bundestag, ni une défaillance technique, ni le matériel n'ont été mis en cause dans l'enquête sur les circonstances de l'accident.



Le rapport final du ministère allemand de la Défense indique comme « cause directe » de l'accident une erreur de calibrage des commandes du rotor lors d'une opération de maintenance, effectuée par des personnels du constructeur, Airbus Helicopters. Celui-ci a émis une ...