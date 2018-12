La Slovaquie signe pour des F-16V

Le ministère slovaque de la Défense a signé ce 12 décembre le contrat d'acquisition de 14 F-16V (Block 70/72) avec Lockheed Martin. L'accord, qui comprend les équipements associés ainsi que des volets de soutien logistique et de formation, est affiché à 1,6 milliard de dollars. La future flotte slovaque sera répartie entre 12 monoplaces et deux biplaces, dédiés à la formation et à l'entraînement. Les quatre premiers avions sont attendus en 2022, les livraisons devraient s'achever en 2023.



Les LOA (Letter of offer and acceptance) pour ce contrat avaient été émises début décembre. La Slovaquie devient ainsi le second acquéreur du F-16 Viper, après le royaume de Bahreïn, client de lancement avec une commande de 16 exemplaires annoncée l'été dernier.



Dévoilé lors du salon aéronautique de Singapour en 2012, le F-16 « nouvelle génération » a effectué son vol inaugural à l'automne 2015. Cette version améliorée du chasseur emblématique de Lockheed Martin possède une avionique rénovée et intègre notamment le radar AESA (antenne active et balayage électronique) APG-83 de Northrop Grumman, la L16 ainsi que le pod de désignation laser Sniper de Lockheed Martin. Ce nouveau standard est proposé sur des avions neufs, mais également en rétrofit.