Thales Alenia Space va fournir quatre satellites d'observation à la Corée du Sud

Thales Alenia Space a remporté deux contrats en Corée du Sud pour développer une constellation de quatre satellites d'observation radar haute résolution destinés à des programmes de défense, a annoncé le groupe mercredi. Les deux contrats ont été signés avec la Korean Aerospace Industries (KAI) et Hanwha Systems Corporation (HSC) pour développer cette constellation appelée Korea "425 Project" pour le compte de l'Administration en charge des programmes de défense en Corée (ADD), indique-t-il dans un communiqué. Cette constellation sera utilisée par les autorités coréennes pour des applications de surveillance, d'intelligence et de contrôle de zones d'intérêts spécifiques par l'acquisition d'images haute résolution, précise-t-il. Le montant n'a pas été dévoilé. Il s'élève à 250 millions d'euros, selon une source proche. Thales Alenia Space (TAS), une société conjointe entre Thales à 67% et Leonardo à 33%, fournira la charge utile radar et des éléments de la plate-forme, en particulier les gyroscopes et senseurs nécessaires au contrôle de moment cinétique. Ceux-ci sont dérivés de la technologie HER1000 (High Efficency Radar), faisant partie de la famille de produits d'observation de Thales Alenia Space comprenant à la fois des satellites radar et optique. Cette technologie permet d'assurer un court temps de revisite des satellites, quelles que soient les conditions météorologiques, avec une fréquence élevée du taux de revisite global, explique Thales Alenia Space. Ce contrat "confirme les nouvelles tendances du marché spatial ainsi que la stratégie de transformation de Thales Alenia Space pour répondre aux besoins du +new space+ visant à devenir un industriel majeur pour les constellations de satellites d'observation", a déclaré Donato Amoroso, directeur observation, exploration et navigation du groupe. Il confirme également "l'expertise de longue date et la position unique de Thales Alenia Space dans la conception, le développement et la construction de satellites d'observation de la Terre basés sur des technologies radar ainsi que dans les constellations", a-t-il ajouté. Ces satellites de 750 kg fourniront des images de haute qualité avec une capacité d'agilité unique grâce à un gyroscope de contrôle de moment cinétique. Décrits comme des satellites "dansants", ils bougent autour de trois axes et embarquent une antenne de 24 pétales et d'un diamètre de 5 mètres. Le premier des quatre lancements aura lieu en 2022 et le déploiement de la constellation sera complet en 2023.