Lion Air : un rapport d'enquête vraiment préliminaire

L'Indonésie a publié le 28 novembre son premier rapport préliminaire sur l'accident survenu le 29 octobre sur un Boeing 737 MAX 8 de Lion Air (PK-LQP) devant relier Jakarta à Pangkal Pinang. L'appareil s'était abîmé en mer une dizaine de minutes après son décollage, faisant 189 victimes. Voici quelques points à souligner sur le rapport du National Transportation Safety Committee (KNKT) :- A aucun moment dans le rapport de 78 pages, le KNKT ne mentionne le MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) sauf en annexe. Le rapport ne souligne donc que les effets de cette nouvelle protection qui agit sur le compensateur de plan horizontal et qui est pourtant contributive à l'accident.- Le MCAS est bien la cause des actions du trim automatique ne cessant de vouloir réduire l'angle d'incidence de l'avion (pilotage manuel, volets retractés) alors que l'appareil pense être en décrochage (données d'incidence anormales).- Le 737 MAX avait rencontré le même problème lors de chacun de ses quatre vols précédents, problème réglé par la désactivation du trim automatique à l'aide des deux switchs protégés dédiés.- Différentes opérations de maintenance avaient été réalisées, y compris le changement de l'une des sondes d'incidence à Denpasar, sans que cela ne résolve le problème.- Le rapport pointe du doigt la politique de Lion Air en matière de sécurité, pour avoir laissé l'appareil en service, pour des lacunes dans les rapports de maintenance et pour un manifeste de vol inexact (seuls cinq des six PNC qui se trouvaient à bord y figuraient).- L'équipage n'aurait pas dû poursuivre son décollage, et son vol, avec un vibreur de manche se déclenchant dès la rotation.Le rapport préliminaire est disponible sur le site du KNKTPour plus d'informations sur le MCAS et son fonctionnement parrallèle au STS, lire notre article : Le mystère de l'accident du 737 MAX de Lion Air s'épaissit