La Russie va déployer un nouveau système antiaérien S-400 en Crimée

Un nouveau système de missiles sol-air S-400 va être déployé "dans un avenir proche" en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 où la tension est montée depuis dimanche, a annoncé mercredi un responsable de l'armée russe. "Dans un avenir proche, le système de missiles antiaériens se mettra en position de combat pour protéger l'espace aérien de la Fédération de Russie", a déclaré le colonel Vadim Astafiev, porte-parole du district militaire russe du Sud, cité par l'agence de presse Interfax. Selon l'agence de presse Ria Novosti, il sera en place avant la fin de l'année. Il rejoindra les trois systèmes S-400 déjà en service en Crimée. Dimanche, un affrontement entre des gardes-côtes russes et trois bateaux de la Marine ukrainienne qui voulaient pénétrer en mer d'Azov via le détroit de Kertch, contrôlé par la Russie, a conduit à la capture au large de la Crimée des trois navires, 24 marins ayant été faits prisonniers, dont trois blessés. C'est le premier affrontement armé ouvert entre l'Ukraine et la Russie depuis l'annexion de la Crimée en mars 2014. Une source dans les services de sécurité russes avait déclaré en septembre à Ria Navosti qu'un quatrième système S-400 devait être déployé en Crimée près de Djankoï, petite ville située à proximité de la "frontière" avec l'Ukraine. D'une portée théorique de 400 km, le S-400, développé par le constructeur russe Almaz-Anteï, est le dernier né des systèmes de défense antiaérienne et antimissile de Russie, qui le considère comme un des fleurons de son industrie militaire. Il a été vendu à l'Inde mais aussi à la Turquie, ce qui a provoqué la colère des alliés occidentaux d'Ankara au sein de l'Otan, notamment Washington, qui soulignent son incompatibilité avec les systèmes de défense de l'Alliance.