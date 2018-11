Le SCAF passe aussi par l'innovation

« Nous allons avoir un hackathon permanent sur le Système de combat aérien futur », a déclaré le chef d'état-major de l'armée de l'air lors de son intervention au Forum Innovation Défense, qui s'est tenu à la Cité de la mode et du design du 22 au 24 novembre dernier. Un système futur qu'il souhaite « ouvert », afin de pouvoir y intégrer les dernières innovations disponibles en la matière. « Il faut que le SCAF se mette en place au fil de l'air, on ne va pas attendre 2040 pour avoir un objet figé. » A titre d'exemple, il cite notamment le prochain standard F4 du Rafale - dont la mise en service est prévue à l'horizon 2025 - et dont certaines briques d'innovations pourront être intégrée au SCAF par la suite.



« Nous devons tout le temps nous remettre en question, et nous le faisons tout le temps sur le Système de combat aérien futur », a-t-il indiqué, plaçant l'intelligence artificielle au coeur de ce programme, notamment pour intégrer les éléments de « combat collaboratif » : il s'agira ainsi de pouvoir agréger les informations de tous les capteurs, de les afficher et de les présenter en fonction du besoin. « Nous avons besoin de renseignement en temps réel, nous avons besoin de l'intelligence artificielle pour trier les informations », a poursuivi le CEMAA. « Il faut absolument de l'intelligence artificielle pour se focaliser sur l'analyse et non pas la recherche. » Autre bénéfice de l'intelligence artificielle, selon le général Lavigne, la possibilité de « diriger des essaims de drones » à partir de la plateforme de combat, « afin de pouvoir tester la défense anti-missiles ».



Le travail engagé sur le SCAF en termes d'innovations implique notamment le Centre d'expertise aérienne militaire, un « laboratoire d'idées et d'idées opérationnelles, dont les grands industriels sont friands ». En parallèle ont également été montées des équipes projet, avec l'objectif de mener un travail en plateau entre industriels, forces armées et DGA.