Garuda prend le contrôle du groupe Sriwijaya

Garuda renforce sa position sur son marché. Le groupe indonésien a signé un accord avec le groupe Sriwijaya pour que les opérations de Citilink, Sriwijaya et Nam Air soient réalisées de façon conjointe sous la direction de Citylink.



« Ces opérations conjointes doivent permettre au groupe Sriwijaya Air d'améliorer ses performances financières et opérationnelles, y compris envers le groupe Garuda Indonesia », indique Ari Askhara, le nouveau président de Garuda. Cette mesure va surtout permettre à Garuda d'augmenter son empreinte sur son propre marché et de concurrencer plus sérieusement Lion Air en augmentant sa part de marché sur le domestique - avec l'objectif de dépasser les 50%.



Des synergies sont en effet attendues entre Citylink et la ...