Le mystère de l'accident du 737 MAX de Lion Air s'épaissit

L'enquête sur l'accident du Boeing 737 MAX de Lion Air ne fait que démarrer, mais déjà une multitude d'informations ont commencé à circuler seulement 48 heures après la lecture des données du FDR (Flight Data Recorder) la semaine dernière. L'appareil de la compagnie indonésienne s'était abîmé en mer de Java seulement 13 minutes après son décollage de Soekarno-Hatta (Jakarta) le 29 octobre dernier, tuant tous ses occupants (181 passagers et 8 membres d'équipages).



On sait depuis les premiers jours que l'appareil avait connu des indications de vitesse et d'altitude divergentes, mais il semble aussi qu'une des deux sondes d'incidence (AoA) soit devenue inopérante, l'avionneur révélant alors à la communauté aéronautique, pilotes compris, via un bulletin de ...