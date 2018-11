MRO : GKN Aerospace se lance sur le marché des gros-porteurs

Fokker Techniek a livré un Airbus A330 à Air Europa après une visite de maintenance en base effectuée dans son centre de MRO et de finition de Woensdrecht. Il s'agissait du premier projet majeur de maintenance d'un avion gros-porteur pour cette filiale de GKN Aerospace.



L'appareil, un A330-200 (MSN 526, EC-LQP, Trent 700) était arrivé à Woensdrecht le 15 octobre dernier. Cette première grande visite a été réalisée en respectant le TAT promis à Air Europa.



La compagnie espagnole avait a déjà confié à Fokker Techniek des projets de maintenance lourde pour sa flotte de Boeing 737NG. La filiale de GKN avait également réalisé un ensemble de modifications sur la cabine d'un autre A330 d'Air Europa l'année dernière.



Depuis, la formation, l'outillage et les équipements nécessaires à la réalisation des grandes visites de maintenance ont été obtenus pour pouvoir accueillir ce type d'appareils, tout comme les agréments requis. La société de maintenance précise d'ailleurs que d'autres grandes visites d'A330 sont aussi déjà programmées.



Mais Fokker Techniek ne compte pas en rester là, indiquant que son site de Woensdrecht pourrait aussi s'attaquer aux appareils à plus grande part de composites dans les prochaines années.