SkyTeam perd China Southern

L'empreinte de SkyTeam en Chine va s'atténuer. Onze ans après son integration en 2007, China Southern a décidé de quitter l'alliance, considérant que son appartenance ne correspond plus à sa stratégie de développement et que son départ reflète les évolutions actuelles de l'industrie. Elle ne renouvellera donc pas son adhésion au 1er janvier 2019. Le processus de sortie sera progressif et finalisé à la fin de l'année 2019.



La présence de China Southern et China Eastern, les deux plus importantes compagnies chinoises tant en termes de flotte que de nombre de passagers, au sein de SkyTeam faisait jusqu'alors l'une des principales forces de l'alliance par rapport à ses concurrentes. Elle reste en avance grâce à China Eastern, mais le départ de la compagnie n°1 chinoise (754 appareils et 126,3 millions de passagers annuels en 2017) risque tout de même de lui porter un coup.



China Southern semble désormais vouloir se concentrer sur d'autres axes de coopération. « La compagnie explorera les possibilités d'établir de nouveaux partenariats avec des compagnies aériennes de pointe dans le monde entier [et] de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale [...] », indique-t-elle dans un communiqué.



L'année dernière, un changement d'alliance avait été évoqué - par les médias. Cela faisait suite à une prise de participation de 2,76% dans la compagnie chinoise par American Airlines pour un montant de 200 millions de dollars et le renforcement des liens entre elles et avec British Airways, auxquels s'ajoute un partenariat de longue date avec Qantas. Ces rapprochements avec des compagnies membres de oneworld se font fait parallèlement à des développements au sein de SkyTeam qui ont un petit peu laissé China Southern en retrait, avec un investissement de Delta Air Lines dans China Eastern et les prises de participation des deux partenaires dans Air France-KLM.



Une entrée dans oneworld n'est pas évoquée toutefois, même si celle-ci demeure la seule alliance sans membre issu de la Chine continentale (Cathay Pacific en fait partie cependant).