L'Airbus A321, véritable couteau suisse du transport aérien d'aujourd'hui

La livraison du premier Airbus A321LR à Arkia est une nouvelle grande étape pour le programme A321. La version la plus capacitaire des monocouloirs de l'avionneur n'a cessé d'évoluer depuis son premier vol en 1993, et les améliorations incrémentales apparues ces dernières années se sont révélées très payantes pour cette seule plateforme, l'A321neo produit en configuration ACF (Airbus Cabin Flex) proposant désormais des variantes sans réelle concurrence sur le marché, aussi bien par sa capacité maximale de 240 sièges que par le rayon d'action record de 4000 nautiques proposé par l'A321LR.



Le carnet de commandes de l'A321neo dépasse désormais celui de l'A321ceo et la tendance s'accélère, la plateforme la plus capacitaire des monocouloirs Airbus ne cessant d'accumuler les commandes ou des contrats de conversion d'appareils au détriment des autres membres de la famille, comme en témoigne la récente transformation des 125 A320neo d'IndiGo en A321neo ou la finalisation des 50 nouveaux exemplaires de VietJet.



Car plus qu'un appareil transcontinental aux USA ou qu'un défricheur de nouvelles dessertes intercontinentales, l'A321 est aussi et surtout un appareil qui permet de répondre facilement à la croissance du trafic aérien mondial, notamment au regard du développement insuffisant des capacités aéroportuaires et face aux enjeux des pénuries de plus en plus criantes de pilotes et de mécaniciens à travers le monde.



L'A321neo sera aussi très certainement proposé au catalogue d'Airbus Corporate Jets en tant qu'ACJ321neo, pour venir s'attaquer à la niche des 757 VIP, offrant ainsi un volume de cabine incomparable sur ce segment.



Mais l'A321 va aussi bientôt entamer une seconde vie en tant qu'appareil tout cargo, avec pas moins de quatre programmes de conversion concurrents faisant désormais la course pour offrir un véritable successeur au 757F. Car il faut dire que la cabine de l'A321 cargo se prêtera particulièrement bien au fret à faible densité, répondant ainsi parfaitement au boom du e-commerce à travers le monde.



C'est finalement le véritable couteau suisse du transport aérien d'aujourd'hui.