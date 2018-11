Boeing publie une recommandation auprès opérateurs de 737 MAX

A la suite de l'accident de Lion Air et de la découverte d'un dysfonctionnement au niveau des sondes d'incidence du 737 MAX, Boeing a publié un service bulletin à destination des opérateurs de l'appareil. L'avionneur y explique la procédure à suivre si les sondes transmettent des données erronées concernant l'angle d'attaque de l'appareil, ce qui peut amener le système à provoquer un piqué pour éviter un hypothétique décrochage.



Selon les enquêteurs du comité indonésien pour la sécurité des transports, un tel dysfonctionnement des sondes d'incidence (AOA - Angle of attack) a été relevé sur le 737 MAX 8 de Lion Air qui s'est abîmé en mer peu après son décollage de Jakarta le 29 octobre. Le schéma semble également correspondre, les premiers éléments relevés montrant que l'équipage avait du mal à prendre de l'altitude.



Le dysfonctionnement serait également survenu lors des trois cycles précédant le vol JT610 - et des réparations ont été effectuées. C'est donc l'un des points sur lesquels va se concentrer l'enquête ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, qui a fait 189 victimes.