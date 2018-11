L'OACI s'attaque aux zones blanches

Neuf ans après l'AF447 et quatre ans après le MH370, les premières mesures de l'OACI sur le suivi des avions dans les zones blanches - hors de portée des radars terrestres - se mettent en place. A partir du 8 novembre, les opérateurs civils auront l'obligation d'être à même de connaître la position toutes les 15 minutes au plus. Une première règle qui en appelle d'autres.



Suite au traumatisme laissé par la disparition du Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines, l'OACI a créé une « task force » puis un groupe de travail sur le sujet du suivi des avions. Il en est sorti un ensemble de normes et pratiques recommandées, adoptées en 2016 pour une mise en place au ...